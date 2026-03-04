Dorian Film Awards | ‘Sinners’ trionfa con ben sette premi

Durante i Dorian Film Awards, il film prodotto da Warner Bros. ha conquistato sette premi, in particolare nella categoria dedicata ai generi horror e fantastico. La manifestazione ha visto una forte presenza di pellicole che esplorano temi di zombie e vampiri, con questo film che ha ottenuto riconoscimenti in più di una sezione. La manifestazione si è svolta con una forte attenzione alle produzioni di genere.

I Dorian Film Awards si sono trasformati in un covo di zombie e vampiri vedendo trionfare il film Warner Bros. più stellato dell’anno, Sinners. Il film diretto da Ryan Coogler si prepara all’attesissima notte degli Oscar al quale giunge con ben 16 candidature. Nel frattempo fa jack-pot di premi nel circuito festivaliero globale. Sinners, si è aggiudicato i premi per il Miglior Film, la Regia, la Sceneggiatura e altri quattro premi ai Dorian Film Awards 2026, annunciati martedì. Il regista e sceneggiatore Ryan Coogler ha aggiunto il premio Wilde Artist of the Year per la risonanza culturale e l’ambizione artistica del film, secondo GALECA.... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

‘Sinners’ Sets Record With Seven Dorian Film Awards Including Best Picture, Director & ScreenplaySinners' dominated the 2026 Dorian Film Awards with a record seven wins including Best Film and Director from the Society of LGBTQ Entertainment Critics: ... deadline.com

‘OBAA,’ ‘Sinners,’ and ‘Marty Supreme’ lead 2026 Dorian Film Awards(KTLA) — On Wednesday, GALECA: The Society of LGBTQ Entertainment Critics, announced the nominees for its 2026 Dorian Film Awards, with some of 2025’s best films getting major attention from the ... msn.com