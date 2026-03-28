Sonia Bruganelli ha commentato il ruolo di opinionista di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip 2026, inizialmente criticandola, poi lodandola per la sua abilità con le parole. Nel suo intervento, Bruganelli ha fatto riferimento alle prestazioni della collega nel programma, sottolineando un aspetto positivo del suo lavoro. La sua opinione ha suscitato reazioni tra gli spettatori e sui social.

Sonia Bruganelli ha commentato il lavoro che sta facendo Selvaggia Lucarelli come opinionista al Grande Fratello Vip 2026 e – inaspettatamente – ha espresso parole di stima. Parole non così scontate, considerato che tra Bruganelli e Lucarelli ci sono stati degli scontri a Ballando con le Stelle e in più Sonia ha lanciato una frecciatina a Selvaggia pochi giorni fa. Bruganelli, ospite nel podcast di FanPage, Non è la Tv, ha spiegato che nonostante la frecciatina sul posto rubato che le ha indirizzato al debutto del programma, Selvaggia ha le capacità e soprattutto l’eloquio per portare avanti il ruolo di opinionista, che a suo dire è più complesso di quanto possa sembrare. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Sonia Bruganelli prima punge Selvaggia Lucarelli, poi la promuove al GF Vip: “È molto abile con le parole”

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