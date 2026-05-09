Elisa Di Francisca rompe il silenzio | Mi controllava e mi ha picchiata
Elisa Di Francisca ha deciso di parlare pubblicamente riguardo a un episodio di violenza che ha coinvolto una persona con cui aveva una relazione. La schermitrice ha raccontato di aver subito controlli continui e di essere stata colpita fisicamente. Prima di questa esperienza, aveva iniziato a praticare scherma a sette anni e aveva ricevuto riconoscimenti per il suo talento. La sua narrazione si concentra su eventi legati alla sua vita personale e alle difficoltà affrontate.
"Ho iniziato a fare scherma a 7 anni. Tutti vedevano in me un grande talento. Poi mi fermo perché conosco un ragazzo di cui credevo di essermi innamorata. Inizia a controllarmi, ad allontanarmi persino da mia madre" racconta Elisa Di Francisca Elisa Di Franciscaè una di quelle donne che per molto tempo ha scelto il silenzio e che ha trovato la forza per rinascere nello sport. La schermitrice ha deciso di raccontare uno dei momenti più dolorosi della sua vita privata, parlando pubblicamente dellarelazione tossica vissuta da giovane e della violenza subita da un ex compagno.La campionessa olimpica di fioretto ha condiviso la sua esperienza durante un incontro dedicato alla prevenzione della violenza di genere alla Biblioteca della Camera dei deputati, spiegando comequel rapporto l’avesse progressivamente isolata da tutto ciò che amava.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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