Elisa Di Francisca rompe il silenzio | Mi controllava e mi ha picchiata

Elisa Di Francisca ha deciso di parlare pubblicamente riguardo a un episodio di violenza che ha coinvolto una persona con cui aveva una relazione. La schermitrice ha raccontato di aver subito controlli continui e di essere stata colpita fisicamente. Prima di questa esperienza, aveva iniziato a praticare scherma a sette anni e aveva ricevuto riconoscimenti per il suo talento. La sua narrazione si concentra su eventi legati alla sua vita personale e alle difficoltà affrontate.

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