Elisa Di Francisca, campionessa di scherma, ha raccontato di aver subito violenze fisiche da parte di una persona conosciuta. Ha spiegato che durante un episodio l'ha colpita e che nessuno è intervenuto per aiutarla. La sua testimonianza rivela un episodio di violenza privata e l'assenza di interventi da parte di terzi. La atleta ha parlato anche della sua esperienza di rinascita attraverso la pratica sportiva.

Un racconto duro, personale, segnato dalla paura ma anche dalla rinascita attraverso lo sport. Elisa Di Francisca ha scelto di condividere pubblicamente un capitolo doloroso della propria vita durante il convegno “Giovani, sport e prevenzione della violenza”, ospitato nella Biblioteca della Camera dei deputati. La campionessa olimpica di fioretto ha raccontato di aver iniziato a praticare scherma a soli 7 anni, quando tutti vedevano in lei un talento destinato a emergere. Poi, però, l’incontro con un ragazzo che avrebbe cambiato radicalmente la sua quotidianità. “Inizia a controllarmi, ad allontanarmi persino da mia madre”, ha spiegato Di Francisca, ricordando una relazione caratterizzata da isolamento e manipolazione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - La campionessa Elisa Di Francisca e la violenza subita: “Mi picchiò, nessuno intervenne”

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