La principessa ereditaria di Norvegia ha parlato pubblicamente della sua relazione con Jeffrey Epstein, riconoscendo di aver frainteso il suo ruolo e di essere stata manipolata. In un’intervista trasmessa dall’emittente nazionale, ha spiegato di aver considerato Epstein un semplice amico, ma di aver sbagliato questa valutazione. La donna ha anche commentato le email emerse nei documenti noti come Epstein Files.

La principessa ereditaria Mette-Marit, insieme al marito, il principe ereditario Haakon, ha rilasciato un’intervista all’emittente norvegese NRK, rompendo il silenzio sulla sua amicizia con Jeffrey Epstein e sulle email emerse negli Epstein Files. Ecco cosa ha detto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mette-Marit di Norvegia rompe il silenzio sulla sua amicizia con Epstein: «Era solo un amico ma mi sbagliavo. Mi manipolava, non me ne accorgevo»

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