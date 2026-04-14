Una famiglia nel bosco si è trovata di fronte a muri imbrattati con scritte offensive, simili a quelle apparse recentemente in altre località italiane. In alcune zone, sono stati trovati simboli nazisti e insulti indirizzati a professionisti del settore sociale. Le scritte sono state segnalate in diverse regioni, coinvolgendo anche nomi di assistenti sociali e altre figure pubbliche. La polizia sta indagando sull'origine e sul significato degli atti vandalici.

Arezzo, 14 aprile 2026 – "Un attacco concentrico, a Vasto, in Toscana, in Umbria con nomi di assistenti sociali, con svastiche naziste sulla fronte dei professionisti, con insulti. Una sola firma, una doppia V o una W stilizzata dentro un cerchio rosso che negli anni passati ha identificato no-vax, no green pass, complottisti. Ora nel mirino ci siamo noi, assistenti sociali e, in Abruzzo, anche i giudici. Mentre aspettiamo che chi indaga identifichi i responsabili, denunciamo con grande preoccupazione le intimidazioni ad assistenti sociali e giudici di chi ha imbrattato la scuola, il comune, la questura, la sede dei servizi sociali e la zona dove si trova la casa famiglia che ospita i bambini Trevallion.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Famiglia nel bosco: muri imbrattati a Sansepolcro con scritte come a Vasto

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Famiglia nel bosco, scritte contro giudici e assistenti sociali a Vasto: "Bimbi strappati, crimine nazista"A Vasto, in vari punti della città, sono apparse scritte contro giudici e assistenti sociali in riferimento al caso della famiglia nel bosco.

Famiglia nel bosco di Caprese e figli tolti ai genitori: muri imbrattati a Sansepolcro