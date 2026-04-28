Il primo maggio 2026, l’Autodromo di Imola sarà aperto ai pedoni per celebrare l’Ayrton Day, un evento dedicato alla memoria del pilota brasiliano. Durante questa giornata, il circuito sarà accessibile al pubblico, consentendo di camminare lungo il tracciato. La manifestazione si tiene ogni anno in questa data, attirando appassionati e visitatori interessati a ricordare il campione scomparso.

? Cosa sapere L'Autodromo di Imola apre il tracciato ai pedoni il primo maggio 2026 per l'Ayrton Day.. L'evento commemora Ayrton Senna e Roland Ratzenberger presso la Variante Tamburello e la curva Villeneuve.. Il primo maggio 2026 l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola si trasformerà in un luogo di memoria collettiva per celebrare l’Ayrton Day, un evento dedicato al pilota brasiliano scomparso trentadue anni fa durante il Gran Premio di San Marino. La giornata di commemorazione mira a onorare il mito del Magic attraverso una serie di momenti che spaziano dal cammino sulla pista alla riflessione storica, riunendo appassionati e comunità locale attorno al ricordo di chi ha ridefinito gli standard della Formula 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imola, il 1° maggio si cammina sul mito: l’Ayrton Day a Imola

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