Elezioni ad Arezzo 2026 quando e come si vota | candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio

Le elezioni per il sindaco di Arezzo si svolgeranno il 24 e 25 maggio 2026. Il primo giorno i seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23, mentre il giorno successivo l’apertura sarà dalle 7 alle 15. Le consultazioni coinvolgeranno i cittadini chiamati a esprimere la preferenza per il nuovo primo cittadino della città. Sono stati comunicati i dettagli relativi alle modalità di voto e agli orari di apertura dei seggi.

Si vota per il sindaco di Arezzo domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Il secondo turno è previsto per il 7 e l'8 giugno. Sono in sei a giocarsi la carica di primo cittadino.🔗 Leggi su Fanpage.it

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