Elezioni comunali a Salerno | ecco la lista di Salerno Migliore con Turchi Sindaco

Alle elezioni comunali di Salerno, è presente anche la lista “Salerno Migliore”, che supporta la candidatura di Alessandro Turchi come sindaco. La lista ha presentato i propri candidati e si presenterà alle urne insieme ad altri schieramenti. La campagna elettorale è iniziata da poco, con incontri pubblici e distribuzione di materiali elettorali. Le votazioni sono previste tra alcune settimane.

In campo alle elezioni comunali di Salerno anche la lista “Salerno Migliore”, che sostiene la candidatura a sindaco di Alessandro Turchi. Ex dirigente scolastico, oggi in pensione, Turchi si propone come volto di un movimento civico che si definisce composto da “cittadini liberi”, con l’obiettivo.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Elezioni comunali: ecco "Salerno Democratica", la terza lista a sostegno di Lanocita SindacoNasce “Salerno Democratica”, la terza lista a sostegno del candidato sindaco Franco Massimo Lanocita. Elezioni comunali a Salerno: ecco la lista di "Potere al Popolo" per De Felice SindacoE' stata consegnata, presso gli uffici di Palazzo di Città, la lista di “Potere al Popolo” schierata al fianco del candidato a sindaco Pio Antonio De... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Rivoluzione per le prossime elezioni comunali a Salerno: il centro destra unito sosterrà Marenghi; SALERNO, COMUNALI 2026. ECCO LA LISTA DEI CANDIDATI PER A TESTA ALTA CON DE LUCA SINDACO; Campania, vertice Fdi-FI: unità alle comunali, partendo da Salerno e Avellino; Nargi? Alle regionali straordinaria candidata. I candidati di Salerno e Avellino dopo il 25 marzo. Comunali Salerno, otto candidati in campo: ecco coalizioni e listeStampa Sono otto i candidati alla carica di sindaco alle prossime elezioni comunali di Salerno, con un quadro politico articolato tra partiti e liste civiche. In area progressista si presenta Vincenzo ... salernonotizie.it Elezioni Comunali, centrodestra verso l’unità a Salerno: Marenghi candidato sindacoStampa Si ricompone il quadro politico del centrodestra in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Dopo settimane di divisioni, arriva una svolta significativa anche nel capoluogo: Fra ... salernonotizie.it Il commento sulla vittoria dei leoni di Vincenzo Correggia premiato come migliore della partita contro il Salerno. #romavisnova #pallanuoto #waterpolo facebook