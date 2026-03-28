Elezioni comunali Barone Semplice Salerno | Pronta a ricandidarmi a sindaco
Durante un intervento sui social, la consigliera comunale uscente ha annunciato di essere pronta a ricandidarsi come sindaco alle prossime elezioni comunali. Ha dichiarato di voler ripartire da un movimento locale, Semplice Salerno, senza esclusione di ulteriori possibilità, anche al di là di eventuali calcoli elettorali. La sua proposta si inserisce in un quadro di incertezza politica nella città.
Con un post sui social, la consigliera comunale uscente spiega i motivi della rottura con i partiti dell'ex campo largo e rilancia il suo progetto civico Ripartire da Semplice Salerno, anche oltre ogni calcolo elettorale. È questa una delle ipotesi sul tavolo indicata dalla consigliera comunale uscente Elisabetta Barone, che in un lungo intervento sui social apre alla possibilità di una nuova candidatura autonoma come risposta alla crisi della coalizione civica costruita negli ultimi anni. “Ripresentare Semplice Salerno con la sua candidata sindaca per testimoniare, al di là di ogni ragionevole calcolo elettorale, la possibilità di uno spazio aperto al coinvolgimento della società civile”, scrive Barone, indicando una prospettiva politica alternativa alle logiche tradizionali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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