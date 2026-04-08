Elezioni comunali Barone si ricandida | corsa solitaria con Salerno Semplice

Nella giornata di ieri, Elisabetta Barone ha annunciato tramite un post la sua intenzione di candidarsi nuovamente alla carica di sindaco di Salerno. La consigliera uscente, già candidata cinque anni fa, ha scelto di presentare una candidatura autonoma con il movimento “Salerno Semplice”. La sua decisione avviene in un momento di cambiamenti nel panorama politico locale in vista delle prossime elezioni comunali.

Il quadro politico in vista delle prossime elezioni comunali di Salerno continua a cambiare. Con un post pubblicato nella tarda serata di ieri, Elisabetta Barone, consigliera uscente e già candidata a sindaco cinque anni fa, ha annunciato ufficialmente la sua ricandidatura alla carica di primo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Elezioni comunali, Barone (Semplice Salerno): "Pronta a ricandidarmi a sindaco"Con un post sui social, la consigliera comunale uscente spiega i motivi della rottura con i partiti dell'ex campo largo e rilancia il suo progetto...

Elezioni comunali. Lotti si ricandida: "Serve concretezza"Ugo Lotti annuncia la propria candidatura a sindaco alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio con la lista civica ’Insieme si riparte’.

Temi più discussi: De Luca a Salerno spacca il campo largo: il Pd si arrende e non presenta il simbolo, Cinquestelle e Avs da soli; Elezioni Amministrative ad Avellino Festa e Barone insieme | ipotesi accordo con la Lega; Elezioni Amministrative ad Avellino, Festa e Barone insieme: ipotesi accordo con la Lega.

Elezioni comunali Salerno, Vincenzo de Luca candidato ma senza il simbolo del PDCaso politico attorno alle comunali che si terranno a Salerno il 24 e 25 maggio. Si è ricandidato Vicenzo De Luca, già sindaco della città per quattro volte, e governatore della Campania per due ... tg24.sky.it

Comunali, l’arcivescovo Bellandi: Vietato l’uso di locali parrocchiali per finalità elettoraliStampa Monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo dell’Arcidiocesi Salerno-Campagna-Acerno, ha inviato la seguente lettera ai parroci salernitani, in prossimità delle elezioni comunali. Ai Reverendi Pa ... salernonotizie.it

Elisabetta Barone si candida a Sindaca di Salerno con "Semplice Salerno" #amministrative2026 - facebook.com facebook