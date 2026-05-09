Elezioni a Lecco i 5 candidati sindaco a confronto con industriali e professionisti

A Lecco si sono svolti incontri tra i cinque candidati sindaco e rappresentanti di industriali e professionisti, con l’obiettivo di discutere i temi principali che riguardano la città. Durante gli incontri sono stati affrontati aspetti relativi allo sviluppo economico, alla mobilità e alle politiche sociali, con l’intento di conoscere le proposte e le priorità di ciascun candidato. Questi momenti di confronto sono stati pubblici e aperti al pubblico.

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I 5 candidati sindaco di Lecco a confronto da industriali e professionisti sui temi più importanti legati al presente e al futuro della città. Martedì 12 maggio, alle ore 17.30, presso l'auditorium della Casa dell'economia di via Tonale, Confindustria Lecco e Sondrio e ALPL - Associazione Libere.🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Confronto pubblico tra i 5 candidati sindaco insieme a Confartigianato LeccoIn vista delle elezioni amministrative che si terranno a Lecco il 24 e 25 maggio prossimi, e che vedono già schierati 5 candidati alla carica di... Faenza, elezioni del nuovo sindaco. Oggi il confronto dei candidatiÈ in agenda oggi alle 18 al rione Verde il dibattito fra i quattro candidati sindaci organizzato da Qn-Il Resto del Carlino. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il mondo di CL sceglie Boscagli: l'endorsement della CdO che scuote le elezioni a Lecco; Elezioni a Lecco, parola ai candidati: Francesca Losi; Elezioni Amministrative Lecco 2026: stasera confronto pubblico con i candidati sindaco con Confartigianato; Elezioni a Lecco: candidati a confronto, viabilità e sicurezza al centro del dibattito. Lecco, sala gremita per il confronto tra i 5 candidati sindaco organizzato da Lecconotizie (VIDEO)Una formula innovativa tra domande tematiche, video domande, confronto incrociato e finale ironico: al centro del dibattito mobilità, sicurezza, commercio, casa e servizi LECCO – La sala Don Ticozzi ... lecconotizie.com Lecco, Mantova e gli altri Comuni: alle elezioni il test delle coalizioniSono 14 i centri superiori ai 15mila abitanti con le principali sfide alle urne in Lombardia. Si vota il 24 maggio: il centrosinistra senza M5s, ... milano.repubblica.it Starmer non vuole lasciare la leadership dopo il pessimo risultato alle elezioni locali, e gli oppositori interni hanno due modi per cercare di cacciarlo x.com