Elezioni a Cervia la Cooperativa bagnini invita al confronto i candidati sindaci | Necessario un dialogo costruttivo

In vista delle elezioni comunali dei prossimi 24 e 25 maggio, a Cervia la Cooperativa dei bagnini ha invitato i candidati sindaci a partecipare a un confronto pubblico. L’obiettivo è discutere di questioni rilevanti per la città, coinvolgendo direttamente le parti interessate. L’iniziativa mira a favorire un dialogo aperto tra i candidati, focalizzandosi sui temi che riguardano il futuro dell’amministrazione locale.