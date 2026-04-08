Elezioni a Cervia la Cooperativa bagnini invita al confronto i candidati sindaci | Necessario un dialogo costruttivo
In vista delle elezioni comunali dei prossimi 24 e 25 maggio, a Cervia la Cooperativa dei bagnini ha invitato i candidati sindaci a partecipare a un confronto pubblico. L’obiettivo è discutere di questioni rilevanti per la città, coinvolgendo direttamente le parti interessate. L’iniziativa mira a favorire un dialogo aperto tra i candidati, focalizzandosi sui temi che riguardano il futuro dell’amministrazione locale.
Le elezioni amministrative del prossimo 24 e 25 maggio si avvicinano, e anche a Cervia l'agone politico si scalda portando al centro alcuni dei temi sui quali anche la prossima Amministrazione comunale sarà chiamata a intervenire. Per sollecitare un momento di confronto diretto, la Cooperativa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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