Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che le elezioni amministrative in Italia si svolgeranno il 24 e 25 maggio 2026. La decisione riguarda 626 Comuni delle regioni a statuto ordinario, tra cui alcuni comuni sanniti. In queste giornate, gli elettori saranno chiamati a scegliere i nuovi sindaci e le liste civiche locali. La data ufficiale è stata comunicata durante il Consiglio dei Ministri, che ha anche stabilito le modalità di voto e le eventuali eventuali turni di ballottaggio. La campagna elettorale partirà nelle prossime settimane.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei Ministri dell’individuazione delle date del 24 e 25 maggio per lo svolgimento delle elezioni amministrative che interesseranno 626 Comuni delle Regioni a statuto ordinario. Si tratta di un passaggio atteso, che avvia formalmente il percorso verso il rinnovo di sindaci e consigli comunali in una tornata elettorale che coinvolgerà centinaia di realtà locali in tutta Italia. L’indicazione, in attesa dell’ufficialità delle convocazioni dei comizi elettorali, fissa già una scadenza cruciale per le forze politiche e le liste civiche: la presentazione delle candidature a sindaco e al consiglio comunale dovrà avvenire entro le ore 12:00 del 25 aprile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni amministrative 2026: è ufficiale la data del voto, ecco i comuni sanniti al voto

Elezioni amministrative, fissata la data del voto per 626 Comuni: da Venezia a Reggio Calabria, ai seggi il 24 e il 25 maggioIl Consiglio dei ministri ha stabilito che le elezioni amministrative si terranno il 24 e 25 maggio, coinvolgendo 626 Comuni da Venezia a Reggio Calabria.

Elezioni comunali 2026: è ufficiale la data del voto a Salerno e in provinciaIl Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che le elezioni comunali a Salerno e in provincia si terranno il 24 e 25 maggio 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.