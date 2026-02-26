Ordine dei Commercialisti di Salerno si insedia il nuovo Consiglio

Si è insediato ufficialmente mercoledì 25 febbraio il nuovo Consiglio dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno presieduto da Sergio Cairone. Nella prima seduta sono state attribuite le cariche istituzionali che affiancheranno il presidente Cairone per il prossimo quadriennio: Nicola Fiore Vicepresidente, Giuseppe Arleo Segretario, Achille De Caro Tesoriere. Completano il Consiglio Pierluigi Chiarito, Antonio (detto Tony) De Lucia, Rosita Galdi, Alfonso Maria Gaeta, Vincenzo Landi, Rosanna Marisei, Giuseppina (detta Pina) Napoli, Carmine Noschese, Maria Luisa Poppiti, Mario Ragone, Americo Rinaldi. “Con entusiasmo e senso di responsabilità – commenta il presidente Sergio Cairone – abbiamo dato inizio alle attività del Consiglio dell’Odcec di Salerno per il mandato 2026-2030. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Sergio Cairone nuovo presidente dell’Ordine dei commercialisti di Salerno

Ordine dei commercialisti: "Accordi non rispettati e silenzio sul voto per il rinnovo del consiglio"Un gruppo di iscritti a Odcec esprime delusione per il comportamento di alcuni candidati e chiedono spiegazioni e presa d'atto pubblica per non...

Temi più discussi: Luca Spreafico nuovo presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Lecco; Cristina Betta è la prima donna alla guida dell’ordine dei commercialisti; Cristina Betta prima donna presidente dell’Ordine dei commercialisti di Piacenza; Si è insediato il consiglio dell’Ordine dei commercialisti di Vasto: 4 direttrici per il futuro.

Nuovo corso per l’Ordine dei Commercialisti di Vallo della Lucania: insediato il Consiglio presieduto da Marco MiraldiSi è insediato il nuovo Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Vallo della Lucania. Il Presidente Miraldi punta su giovani, territorio e università. infocilento.it

Trapani: si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei CommercialistiTrapani: si è insediato il nuovo Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti. Si è insediato il nuovo Consiglio dell'Ordine dei Dottori Co ... itacanotizie.it

Ordine Commercialisti Vallo, ecco il Consiglio Dopo le elezioni tenutesi lo scorso 15 gennaio si formalmente insediato il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vallo della Lucania presieduto dal Presidente Marco Miraldi - facebook.com facebook