Si è insediato il nuovo Consiglio dell' Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino

Il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino si è insediato il 23 febbraio, dopo le elezioni che hanno rinnovato le cariche per il quadriennio 2026-2030. L’insediamento segna l’inizio del mandato per i componenti eletti e la loro partecipazione alle attività istituzionali dell’Ordine. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità e dei rappresentanti dell’Ordine.

Si è ufficialmente insediato, in data 23 febbraio, il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino, a seguito delle recenti elezioni per il rinnovo delle cariche istituzionali per il quadriennio 2026-2030. Alla guida dell’Ordine è stato eletto il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

L'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Avellino annuncia l'inaugurazione di una nuova sedeUn nuovo spazio dedicato alla professione, al dialogo con le Istituzioni e al servizio del territorio: l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli...

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: la cerimonia di premiazione dei decaniSi terrà giovedì prossimo, 18 dicembre, a partire dalle ore 15,30, nella suggestiva cornice del Salone del Genovesi della CCIAA in via Roma 29 a...

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Agenas. Si insediano il nuovo Cda, il Presidente Fedriga e il Direttore generale Tanese; Si è insediato il consiglio comunale dei ragazzi; Lecco, Ordine dei Commercialisti: si è insediato il nuovo consiglio; Si è insediato il consiglio dell’Ordine dei commercialisti di Vasto: 4 direttrici per il futuro.

Insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Salerno: Sergio Cairone alla guida per il mandato 2026–2030Si è ufficialmente insediato mercoledì 25 febbraio il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, che guiderà la categoria per il quadriennio 2026–2030 ... gazzettadisalerno.it

Trapani: si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei CommercialistiTrapani: si è insediato il nuovo Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti. Si è insediato il nuovo Consiglio dell'Ordine dei Dottori Co ... itacanotizie.it

Gli esperti contabili resteranno in carica per il quadriennio 2026-2030. Tutti i nomi - facebook.com facebook