Elenco babysitter del Comune in arrivo uno strumento utile per le famiglie ferraresi

Un elenco di babysitter del Comune si arricchirà presto di uno strumento dedicato alle famiglie di Ferrara. Attualmente, sono 24 donne tra i 21 e i 62 anni iscritte nell'elenco, con alcune alle prime esperienze e altre già impegnate in collaborazioni precedenti. La lista rappresenta un punto di riferimento per chi cerca assistenza nell'accudimento dei figli, offrendo diverse opzioni tra le professioniste disponibili.

Sono 24 donne, con età compresa tra i 21 anni e i 62 anni. Alcune sono alla prima esperienza, mentre altre hanno già in essere una collaborazione. Loro sono le aspiranti babysitter che hanno completato il percorso formativo gratuito e che danno forma all''Elenco comunale babysitter', strumento.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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