A sostegno delle famiglie nasce l' elenco comunale delle babysitter

Da oggi presso la sede dell'Informagiovani di Russi è disponibile l'elenco comunale delle babysitter che hanno completato con successo un corso di formazione gratuito. Il corso è stato organizzato dal Comune in collaborazione con Aeca e l'Informagiovani di Russi, nell’ambito del progetto EmpowHher, rivolto alle donne.

Da oggi, nella sede dell'Informagiovani di Russi, è disponibile l'elenco comunale delle babysitter che hanno concluso con successo il primo corso di formazione gratuito, promosso dal Comune in collaborazione con Aeca e Informagiovani Russi, nell'ambito del progetto EmpowHher, dedicato alle donne e cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Finalità dell'iniziativa è stata quella di creare un elenco in cui le famiglie possano reperire nominativi qualificati per i propri piccoli. “Non si può parlare di autodeterminazione femminile – spiega l’assessora alle Pari opportunità Eleonora Mazzoni – se non si sostengono le condizioni che consentono di costruire una indipendenza economica. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - A sostegno delle famiglie nasce l'elenco comunale delle babysitter Articoli correlati A Carini nasce il comitato di cittadini, imprenditori e liberi professionisti in difesa delle famiglie e delle impreseUn’iniziativa promossa per chiedere con forza l’adozione della rottamazione dei tributi locali, misura necessaria per dare respiro economico a tante... Elenco comunale delle baby sitter, cresce l'interesse tra i cittadiniCresce l'interesse tra i cittadini a far parte dell'Elenco comunale delle baby sitter, attività messa in campo dall'Assessorato alle Politiche per la... Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Fondo Sociale 2026: sostegno alle famiglie delle case popolari; Contributi a sostegno delle spese mediche per gli animali di affezione / Notizie / Novità / Homepage; Conferma supplente di sostegno a richiesta delle famiglie: indicazioni su procedure e tempistiche 2026/2027; Docenti di sostegno, richiesta delle famiglie entro il 31 maggio per la conferma: come funziona la procedura. Consiglio Abruzzo: Sospiri, sostegno per agricoltura e famigliaOggi abbiamo consegnato all'Abruzzo un programma di aiuti significativi a sostegno del settore agricolo, agroalimentare e della pesca, ponendo, inoltre, le basi programmatiche per il prossimo trienni ... ansa.it Cronaca. Sassofeltrio, negato il sostegno a una bimba malata: il Comune condannato per discriminazione - facebook.com facebook Ucraina: ministri Ue a Kiev per Bucha e il futuro del sostegno europeo x.com