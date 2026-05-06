Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 chi può presentare domanda e chi no entro il 25 maggio

Il 4 maggio 2026, durante un approfondimento trasmesso su OrizzonteScuola TV, è stato discusso il tema degli elenchi regionali destinati ai docenti. La trasmissione, condotta da Andrea Carlino e con la partecipazione di un rappresentante della Gilda degli Insegnanti, ha affrontato le modalità di presentazione delle domande e le persone ammesse o escluse, con scadenza entro il 25 maggio.

Nel question time del 4 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, è stata affrontata una tematica legata agli elenchi regionali per il ruolo. L’attenzione si è concentrata sull’attivazione della nuova procedura e sulla piattaforma predisposta per l’inoltro delle istanze. a. hanno partecipato a una delle procedure concorsuali per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado bandite a decorrere dal 1° gennaio 2020 la cui graduatoria sia stata pubblicata entro il 31 agosto 2025, ovvero tra il 1° settembre 2025 ed entro il 10 dicembre 2025.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, come funzionano e chi può inserirsi

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