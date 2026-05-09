Elenchi regionali per il ruolo | attenzione a regione abilitazione e riserve I consigli di Simone Craparo

Da orizzontescuola.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata di Question Time, condotta da Andrea Carlino, Simone Craparo della Gilda ha spiegato le modalità di compilazione dell’istanza per gli elenchi regionali destinati al ruolo. Ha sottolineato l’importanza di prestare attenzione alla regione di appartenenza, ai requisiti di abilitazione e alle riserve previste. La discussione si è concentrata sui passaggi necessari per completare correttamente la procedura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella puntata di Question Time, condotta da Andrea Carlino, Simone Craparo della Gilda ha fatto il punto sulla compilazione dell’istanza per gli elenchi regionali finalizzati al ruolo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Elenchi regionali per il ruolo 2026, ecco cosa bisognerà indicare nella piattaforma. Il Punto di Simone CraparoLa presentazione della piattaforma per l’inserimento negli elenchi regionali per il ruolo segna un passaggio operativo della riforma del reclutamento...

Elenchi regionali per il ruolo docenti, a cosa fare attenzione nella compilazione della domanda. QUESTION TIME con Craparo (Gilda) LIVE Venerdì 8 maggio alle 14:30Sarà aperta fino al 25 maggio la piattaforma per la presentazione dell’istanza valida per gli elenchi regionali per il ruolo.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Elenchi regionali per il ruolo 2026, ecco cosa bisognerà indicare nella piattaforma. Il Punto di Simone Craparo; Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, chi può presentare domanda e chi no entro il 25 maggio; Elenco regionale per il ruolo, entro il 25 maggio la domanda. Vale solo per il 2026/27, prossimo anno si ripresenta; Elenchi regionali per il ruolo docenti, a cosa fare attenzione nella compilazione della domanda. QUESTION TIME con Craparo (Gilda) LIVE Venerdì 8 maggio alle 14:30.

simone craparo elenchi regionali per ilElenchi regionali per il ruolo: attenzione a regione, abilitazione e riserve. I consigli di Simone CraparoNella puntata di Question Time, condotta da Andrea Carlino, Simone Craparo della Gilda ha fatto il punto sulla compilazione dell’istanza per gli elenchi regionali finalizzati al ruolo. orizzontescuola.it

simone craparo elenchi regionali per ilElenchi regionali per il ruolo 2026, ecco cosa bisognerà indicare nella piattaforma. Il Punto di Simone CraparoLa presentazione della piattaforma per l’inserimento negli elenchi regionali per il ruolo segna un passaggio operativo della riforma del reclutamento docenti. Il tema è stato al centro della trasmissi ... orizzontescuola.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.