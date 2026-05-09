Elenchi regionali per il ruolo | attenzione a regione abilitazione e riserve I consigli di Simone Craparo
Durante la puntata di Question Time, condotta da Andrea Carlino, Simone Craparo della Gilda ha spiegato le modalità di compilazione dell’istanza per gli elenchi regionali destinati al ruolo. Ha sottolineato l’importanza di prestare attenzione alla regione di appartenenza, ai requisiti di abilitazione e alle riserve previste. La discussione si è concentrata sui passaggi necessari per completare correttamente la procedura.
Nella puntata di Question Time, condotta da Andrea Carlino, Simone Craparo della Gilda ha fatto il punto sulla compilazione dell’istanza per gli elenchi regionali finalizzati al ruolo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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