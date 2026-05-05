Elenchi regionali per il ruolo 2026 ecco cosa bisognerà indicare nella piattaforma Il Punto di Simone Craparo

È stata annunciata la definizione delle modalità di accesso alla piattaforma per l’iscrizione negli elenchi regionali del ruolo 2026. La procedura rappresenta un passaggio pratico nel processo di riforma del reclutamento dei docenti. La presentazione ufficiale della piattaforma è stata comunicata attraverso un punto di Simone Craparo. Le indicazioni sulla documentazione e i dati da inserire saranno disponibili nelle prossime settimane.

La presentazione della piattaforma per l’inserimento negli elenchi regionali per il ruolo segna un passaggio operativo della riforma del reclutamento docenti. Il tema è stato al centro della trasmissione Dentro il Palazzo, realizzata dalla redazione di Orizzonte Scuola TV, all’indomani dell’incontro a Viale Trastevere tra Ministero dell’Istruzione e del Merito e organizzazioni sindacali. La finestra per la presentazione delle domande si apre il 6 maggio, attraverso una piattaforma dedicata che, secondo quanto emerso, integra dati già presenti nei sistemi ministeriali per semplificare la compilazione. Il primo elemento strutturale riguarda la scelta territoriale: l’aspirante deve indicare un’unica regione di inserimento, senza possibilità di differenziare la preferenza tra diverse procedure concorsuali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Elenchi regionali per il ruolo, così si presenterà la domanda: presentata la piattaforma. SPECIALE con Craparo (Gilda) LIVE Lunedì 4 maggio alle 15:30 Elenchi regionali 2026 per il ruolo, precedenza a chi si iscrive nella stessa regione del concorsoElenchi regionali per il ruolo, previsti dal DL 452025, con il DL PNRR 2026 prendono una conformazione più netta e giungeranno nelle prossime... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Elenchi regionali per il ruolo, domanda dal 6 maggio: ecco come si presenta. Prime istruzioni sul form da compilare; Elenchi regionali per il ruolo, così si presenterà la domanda: presentata la piattaforma. SPECIALE con Craparo (Gilda); Elenchi regionali 2026: istanze dal 6 al 25 maggio. Elenchi regionali per il ruolo, così si presenterà la domanda: presentata la piattaforma. SPECIALE con Craparo (Gilda) LIVE Lunedì 4 maggio alle 15:30Elenchi regionali per il ruolo. Tutto pronto per la nuova procedura: presentata oggi, durante l'incontro tra i rappresentanti del Ministero e le forze sindacali, la piattaforma per l'inoltro della dom ... orizzontescuola.it Elenchi regionali per il ruolo, domanda dal 6 maggio: ecco come si presenta. Prime istruzioni sul form da compilareElenchi regionali per il ruolo anno scolastico 2026/27. La procedura, attivata ai sensi del dm n. 68/ 2026, sarà attiva dal 6 maggio ... orizzontescuola.it Nella cornice del COMICON 2026, Simone Silvestri, art director presso Housemarque, ci offre un punto di vista appassionato e suggestivo sul comparto artistico di Saros, action roguelike pubblicato recentemente su PlayStation 5. - facebook.com facebook