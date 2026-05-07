Elenchi regionali per il ruolo docenti a cosa fare attenzione nella compilazione della domanda QUESTION TIME con Craparo Gilda LIVE Venerdì 8 maggio alle 14 | 30
Dal 8 maggio alle 14:30 sarà possibile seguire in diretta un question time con un rappresentante della Gilda, dedicato alle procedure di compilazione delle domande per gli elenchi regionali dei docenti. La piattaforma online resterà aperta fino al 25 maggio per la presentazione delle istanze, che devono essere compilate con attenzione seguendo le indicazioni fornite. La procedura riguarda esclusivamente le domande relative ai ruoli regionali.
Sarà aperta fino al 25 maggio la piattaforma per la presentazione dell’istanza valida per gli elenchi regionali per il ruolo. Quali sono i passaggi da seguire? A cosa fare maggiormente attenzione? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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