Durante una puntata del programma televisivo, l’intervistatrice ha mostrato un’emozione inaspettata, piangendo durante un colloquio con un ospite. La scena si è distinta per la spontaneità, dopo che l’intervistata ha parlato di un argomento molto personale. È stata la prima volta che la conduttrice, nota per il suo stile deciso, si è commossa in diretta. La puntata ha registrato una forte reazione da parte del pubblico.

È stata una delle interviste più schiette e sorprendenti di “Belve”. L’unica durante la quale a commuoversi non è stato l’intervistato di turno ma l’intervistatrice Francesca Fagnani che a un certo punto non è riuscita a trattenere le lacrime. Elena Santarelli, conduttrice e showgirl che ha mosso i primi passi come modella sfilando per Armani, Biagiotti e Gai Mattiolo, si è raccontata senza reticenze ma senza vittimismo, anche rispetto alla malattia che ha colpito uno dei suoi due bambini e che per anni l’ha tenuta in uno stato di sofferenza profonda. Fino a quando le è stata comunicata la guarigione. “La dottoressa mi ha chiamato, mi ha chiesto dove fossi e visto che stavo guidando mi ha chiesto di accostare la macchina e poi mi ha detto che l’incubo era finito”.🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Elena Santarelli fa crollare per la prima volta Francesca Fagnani: la "belva" stavolta si commuove

Notizie correlate

Leggi anche: Belve, gli ospiti di Francesca Fagnani del 28 aprile: Elena Santarelli e Sal Da Vinci

Belve: la commozione di Francesca Fagnani di fronte al dolore di Elena Santarelli scrive una nuova pagina del programmaGli occhi lucidi, lo sguardo sfuggente e il sorriso largo per nascondere l’emozione: è successo quando Elena Santarelli ha spiegato quanto quella...

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Belve, Elena Santarelli delusa da Chiara Ferragni: Le sue scuse non me le bevo.

''Abbiamo litigato tanto, poi…'': Elena Santarelli fa piangere Francesca Fagnani a Belve col suo racconto, ecco perché''Abbiamo litigato tanto, poi…'': Elena Santarelli fa piangere Francesca Fagnani a Belve col suo racconto, ecco perché ... gossip.it

Belve : la commozione di Francesca Fagnani di fronte al dolore di Elena Santarelli scrive una nuova pagina del programmaDurante l'ultima puntata del programma di Rai2 la conduttrice si è lasciata travolgere per la prima volta dall'emozione dando una bellissima lezione di empatia e rispetto ... vanityfair.it