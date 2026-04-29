Durante un'intervista, la conduttrice ha mostrato un’emozione intensa mentre parlava del figlio, lasciando trasparire il suo stato d’animo. La conduttrice si è commossa mentre chiedeva a Elena Santarelli della sua esperienza di guarigione, segnando un momento di grande coinvolgimento emotivo. La conversazione si è svolta in modo naturale, con la conduttrice che ha mantenuto un atteggiamento rispettoso e sincero.

Nell'intervista a Elena Santarelli, la conduttrice si lascia andare a un momento di forte emozione già mentre pone la domanda sulla guarigione del figlio. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. Tra gli ospiti della serata anche Romina Power, Sal Da Vinci ed Elena Santarelli. Proprio l'intervista alla Santarelli ha regalato uno dei momenti più intensi della puntata, quando si è parlato della malattia del figlio. Un racconto toccante che ha emozionato anche la stessa Fagnani, solitamente molto composta, che per la prima volta si è commossa in diretta. La malattia del figlio Giacomo: "Un calvario durato due anni" Elena Santarelli è sposata dal 2014 con l'ex calciatore Bernardo Corradi.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Belve, la prima volta di Francesca Fagnani: si commuove davanti a Elena Santarelli

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