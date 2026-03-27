L'attrice romana ha subito un intervento chirurgico urgente al seno, legato a complicazioni legate a una protesi. Nei giorni successivi all'operazione, ha reso noto di aver rischiato la vita a causa di questa situazione. Marzo si è rivelato un mese difficile per lei, segnato da problemi di salute che hanno richiesto interventi medici tempestivi.

Marzo è stato un mese complicato per Eva Grimaldi: l'attrice romana ha infatti dovuto affrontare un grave problema di salute. Il peggio è passato e l'attrice è già tornata a casa, ma due settimane fa ha rischiato la vita per colpa di una protesi al seno. "Tutta colpa di una capsulite che mi ha fatto finire in ospedale", ha raccontato Eva Grimaldi nello studio di Caterina Balivo a "La volta buona". Da circa due settimane Eva Grimaldi era sparita dai social network, ma i suoi fan non immaginavano che il motivo della sua assenza fosse dovuto a problemi di salute. Invece a metà marzo l'attrice ha affrontato l'ennesimo calvario legato al seno, conseguenza di alcune mastoplastiche subite nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Eva Grimaldi operata d'urgenza al seno: "Per una protesi ho rischiato la vita"

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