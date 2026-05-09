Lunedì sarà il giorno decisivo per i 170 lavoratori dello stabilimento Electrolux di Cerreto d’Esi e per le aziende dell’indotto. La data segna l’attesa per eventuali decisioni sulla continuazione delle attività o eventuali chiusure. La situazione ha generato preoccupazione tra i dipendenti, che attendono chiarimenti dopo le recenti comunicazioni aziendali. La giornata potrebbe portare importanti sviluppi riguardo al futuro dello stabilimento.

Sarà il giorno della verità lunedì per i 170 lavoratori dello stabilimento Electrolux di Cerreto d’Esi e tutto il suo indotto. Grande preoccupazione aleggia intorno alla nuova e difficile situazione di mercato, dopo che sono emersi conti in rosso e scenari tutt’altro che rosei per la multinazionale. Si apre così un nuovo fronte che rischia di fiaccare ulteriormente il territorio fabrianese, già messo a dura prova dalla complessa vertenza Beko. Emanuele Chiarotti, responsabile regionale Fim Cisl Marche, esprime tutta l’apprensione: "Per l’Electrolux sale la preoccupazione in vista dell’incontro di lunedì a Mestre. Dopo le notizie circolate in merito ai conti in rosso, l’incontro di lunedì non fa presagire nulla di buono sia a livello nazionale e per quanto ci riguarda per il sito di Cerreto D’esi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Electrolux in difficoltà, ansia tra i lavoratori

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