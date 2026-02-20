Nuova mobilitazione all' Electrolux per il diritto al giusto inquadramento | coinvolti i lavoratori del settore logistica e reparti tecnologici

Gli operai dell’Electrolux sono scesi di nuovo in piazza per chiedere un inquadramento più equo. La rappresentanza sindacale Fiom ha indetto un secondo sciopero, previsto per venerdì, coinvolgendo sia i lavoratori della logistica che quelli dei reparti tecnologici. Le proteste dureranno due ore per chi lavora con orario fisso e un’ora e 45 minuti per i turnisti. La mobilitazione mira a ottenere risposte concrete sulla loro condizione contrattuale.