Electrolux i lavoratori bocciano il rinnovo del contratto | sì solo al sito di Porcia

I lavoratori Electrolux hanno respinto il rinnovo del contratto, evidenziando il dissenso verso le proposte presentate. La causa principale è il timore di perdere diritti e garanzie, soprattutto nelle sedi di Susegana, Solaro e Forlì, dove la maggioranza ha votato contro. Solo il sito di Porcia ha approvato l’accordo, mentre nelle altre fabbriche si sono registrate opposizioni anche significative. La decisione riflette le preoccupazioni dei dipendenti di fronte alle condizioni offerte e alla possibilità di modifiche future. La disputa tra lavoratori e azienda resta aperta.

I lavoratori Electrolux bocciano il contratto dei metalmeccanici. Maggioranza di no a Susegana, Solaro e Forlì. A Porcia invece prevale il sì. L'intesa passa anche al Professional. Il voto sul contratto come il voto politico, a vincere è l'astensione, quanto meno in Electrolux. Hanno scelto di esprimere il proprio parere poco più della metà degli aventi diritto (54,6%) e a maggioranza ha prevalso il no (57,3%). E questa è la considerazione generale sull'esito del voto registrato all'interno del Gruppo. Ma diversi sono stati i risultati nei singoli stabilimenti. QUI PORCIA A Porcia il sì al contratto è passato con oltre il 70% dei consensi ma con una partecipazione alla consultazione molto modesta: su 1.