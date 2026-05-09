El Making Of d’on mond meraviglios

Oggi si tiene il debutto della produzione dei Duperdu, un evento che rappresenta il primo spettacolo in scena nel prestigioso teatro Elfo Puccini. L'apertura avviene nella Sala Shakespeare, uno dei luoghi più importanti del teatro, e segna l'inizio di un nuovo capitolo per la compagnia. La serata è attesa con entusiasmo da pubblico e addetti ai lavori, pronti a vedere questa nuova messa in scena.

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e Fabio Wolf Incoeu l’è el dì pussè important de l’ann de i Duperdu, el dì del debutt, de la primma messa in scena del noster colossal in sul prestigios palch de la Sala Shakespeare del Teater Elfo Puccini. L’è on’emozion che la se rinnoeuva ogni ann, ma stavolta gh’è anca on quajcoss de pu, gh’è in ball on quajcoss de la nostra vitta davvera, perchè l’è on esperiment de meteateater social, indove i attor deven pensà a doo part: el personagg e se stess. L’è l’occasion de vedè la nostra strampalada compagnia portà in sul palch la veritaa del teater social, che l’e fada de personagg de minga cred, ad esempi el noster Cesare Snelli, cittadin de Quart Oggiar, trent’ann de psichiatria de dree i spall, narrator professionista de barzellett e maester de fotografia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - El “Making Of” d’on mond meraviglios ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Ma vie est vide sans toi pardonne-moi pour ce que j'ai fait Notizie correlate Lily Collins interpreterà Audrey Hepburn in un film sul making of di Colazione da Tiffany, ecco cosa sappiamoPer chi segue Emily in Paris, il legame tra Lily Collins e Audrey Hepburn non è certo una novità. Messico, catturato “El Jardinero”: boss dei narcos e erede di “El Mencho”L’esercito del Messico ha arrestato nel nord-ovest del Paese Audias Flores Silva, noto come “El Jardinero”, considerato uno dei principali leader del...