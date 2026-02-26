Lily Collins interpreterà Audrey Hepburn in un film sul making of di Colazione da Tiffany ecco cosa sappiamo

Lily Collins sarà protagonista di un film dedicato alla lavorazione di Colazione da Tiffany, interpretando Audrey Hepburn. La scelta dell’attrice ha suscitato interesse tra gli appassionati, considerando il suo passato in ruoli che richiama l’eleganza e la raffinatezza dell’icona degli anni Sessanta. La produzione promette di offrire uno sguardo sul dietro le quinte di uno dei film più amati del cinema.

Per chi segue Emily in Paris, il legame tra Lily Collins e Audrey Hepburn non è certo una novità. L'attrice britannico-americana ha reso omaggio alla leggenda del cinema in innumerevoli occasioni nella serie Netflix: la vediamo scendere le scale del Palais Garnier in un abito da sera nero che ricorda la Jo Stockton di Funny Face, vagare per le strade parigine con un foulard al collo come la Principessa Ann di Vacanze romane, avvolta in morbidi maglioni sulle piste da sci nello stile della Regina Lampert di Sciarada, e sfoggiare un cappello gigante in tributo all'Eliza Doolittle di My Fair Lady. Ma mancava all'appello il riferimento più iconico, quello che tutti aspettavano: Colazione da Tiffany.