Lavori di efficienza energetica su altri 38 alloggi del Pertini

Sono in corso interventi di miglioramento energetico su 38 alloggi nel quartiere Pertini a Mestre. In precedenza, alcune abitazioni pubbliche della zona erano state riqualificate grazie ai fondi del superbonus 110%, che hanno contribuito alla riqualificazione degli immobili. Le nuove operazioni prevedono lavori di efficientamento in ulteriori unità abitative, senza dettagli sulle tempistiche o sui soggetti coinvolti.

L'assessore Venturini ha presentato oggi i cantieri nel quartiere mestrino. Insula gestisce l'operazione da 2,5 milioni di euro Una parte delle case pubbliche del quartiere Pertini, a Mestre, era già stata sistemata grazie ai contributi del superbonus 110%. Ora tocca alle altre: 38 alloggi distribuiti nei blocchi A3 e A4 (via Gavagnin) sono oggetto di un intervento di riqualificazione energetica con un investimento di 2,5 milioni di euro, finanziato con fondi europei Pn Metro Plus 2021-2027. L'operazione è promossa dal Comune di Venezia e gestita da Insula Spa. Oggi l'assessore alla coesione sociale Simone Venturini ha presentato i lavori, spiegando che l'intento è «garantire ai cittadini alloggi non solo dignitosi, ma anche belli e accoglienti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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