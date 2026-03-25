Regione pubblicata la graduatoria del bando per migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci

È stata resa pubblica la graduatoria definitiva del bando regionale rivolto ai pescherecci, finalizzato a favorire la sostituzione e l’ammodernamento dei motori per migliorare l’efficienza energetica. La misura fa parte di un'iniziativa più ampia per ridurre gli impatti sui cambiamenti climatici attraverso investimenti specifici nel settore della pesca. La pubblicazione riguarda le aziende che hanno presentato domanda e ottenuto i punteggi necessari.

Sono 36 i progetti degli operatori della pesca ammessi al finanziamento, che riceveranno il contributo concesso per la sostituzione di un vecchio motore con uno di nuova generazione a emissioni minori Approvata e pubblicata la graduatoria definitiva relativa al bando "Investimenti per migliorare l’efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici" per incentivare la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci. Sono 36 i progetti degli operatori della pesca ammessi al finanziamento, che riceveranno il contributo concesso per la sostituzione di un vecchio motore con un motore avente consumi ed emissioni notevolmente migliori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Regione, pubblicata la graduatoria del bando per migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci Articoli correlati Pescherecci più efficienti, 36 progetti finanziati: pubblicata la graduatoria definitivaVia libera agli interventi per sostituire o ammodernare i motori grazie al programma Feampa 2021-2027. Finanziamenti ai comuni per le strade rurali: pubblicata la graduatoria del bandoTempo di lettura: 2 minuti È stata pubblicata la graduatoria relativa al bando SRD07 “Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo... Tutti gli aggiornamenti su Regione pubblicata la graduatoria del... Temi più discussi: Pesca marittima, pubblicata graduatoria per piccoli interventi infrastrutturali; Pubblicazione Graduatoria Provvisoria - n. 2 unità, con mansioni di autista, a tempo indeterminato e pieno, presso Agenzia delle Entrate; Pesca marittima, pubblicata la graduatoria per i piccoli interventi a terra; Concorso Giunta Regionale della Calabria: Graduatoria Autisti e Dirigente Tecnico (Attesa per AMM). Pesca, pubblicata graduatoria definitiva del bando investimenti per l’efficienza energetica dei pescherecci: trentasei progetti finanziatiL'intervento rientra nel programma nazionale Feampa 2021/2027 per sostenere gli operatori della pesca in Sicilia, favorendo la competitività e il miglioramento dell'efficienza energetica e la mitigazi ... ilsicilia.it Pesca marittima, pubblicata la graduatoria per i piccoli interventi a terraDiciassette progetti finanziati per 4 milioni di euro, Sammartino: Sostegno concreto agli operatori siciliani ... agrigentonotizie.it È scontro sullo stop imposto dalla Regione Puglia ad assunzioni e appalti nelle Sanitaservice - facebook.com facebook La Regione Lombardia ha identificato un caso di infezione da virus influenzale A(H9N2) di origine animale (aviaria) a bassa patogenicità, in una persona fragile con malattie concomitanti proveniente da un paese extraeuropeo dove ha contratto l'infezione, e x.com