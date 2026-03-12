A Napoli, al Cinema America Hall, si svolge il NAFAFE’, il festival dedicato ai cortometraggi indipendenti. Oltre mille studenti partecipano come giurati, portando le nuove generazioni al centro dell’evento. La rassegna trasforma la sala del Vomero in uno spazio di visibilità per le storie e i temi sociali attraverso le immagini del cinema breve.

A Napoli il cinema parla ai giovani e guarda al futuro. Al Cinema America Hall è tornato il NAFAFE’ - Napoli Film and Audiovisual Festival, la rassegna dedicata ai cortometraggi indipendenti che trasforma la sala del Vomero in un laboratorio di storie, immagini e temi sociali. Quattro giorni di proiezioni, incontri e dibattiti con opere arrivate da tutto il mondo. Al centro del festival i nuovi talenti del cinema e i racconti legati all’inclusione, alle emozioni e al territorio. La giuria composta da giovani ha premiato il cortometraggio che farà il giro del mondo dal titolo “ Il Murales dei campioni” Un modo per avvicinare le nuove generazioni al linguaggio del cinema e trasformarle, per qualche giorno, nei veri critici della rassegna. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, il cinema incontra i giovani: al NAFAFE’ mille studenti giurati del festival dei corti

Articoli correlati

Torna Nafafe’, festival dei corti e dei documentariIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Parte lunedì 9 marzo, la seconda edizione di Nafafe’ (Napoli Film and...

Napoli, al via NAFAFE’: il festival internazionale dei cortometraggi torna dal 9 al 12 marzoParte lunedì 9 marzo a Napoli la seconda edizione di NAFAFE’ – Napoli Film and Audiovisual Festival, rassegna internazionale dedicata ai...

Tutto quello che riguarda Napoli il cinema incontra i giovani al...

Temi più discussi: POP e NAPOLI FELIX per la rassegna del Cinema del Reale curata da Arci Movie; Cinema d’animazione e formazione: Enzo D’Alò incontra gli studenti alla Scuola Rosi nel Distretto Audiovisivo; Napoli, Enzo D’Alò e Maricla Affatato alla Scuola Regionale Audiovisivo: masterclass cinema animazione e orientamento studenti; La magia di Napoli e i suoi segreti.

Il cinema di Giffoni incontra i Gigli di NolaNola si prepara ad accendere i riflettori sul grande cinema. Sabato 14 marzo, alle 10 nel Savoia (via Fonseca) la città ospiterà Nola incontra ... ilmattino.it

Cinema d’animazione e formazione: Enzo D’Alò incontra gli studenti alla Scuola Rosi nel Distretto AudiovisivoAl distretto campano dell'audiovisivo all'ex Base Nato di Bagnoli una giornata di orientamento per cento ragazzi tra Accademia di Belle Arti e Casanova. Un focus sul processo creativo dei film animati ... napolitoday.it