La strada dove per pochi chilometri si impiega un’ora | traffico e lavori Così ho perso un appuntamento di lavoro

Una strada che collega le province di Como e Lecco, attraversata da traffico intenso e lavori in corso, è al centro di numerose segnalazioni dei lettori. In alcuni tratti, il tempo di percorrenza di pochi chilometri può arrivare a un’ora, causando disagi e ritardi. Uno dei commenti riportati descrive come questa situazione abbia fatto perdere un appuntamento di lavoro.

Segnalazione di un lettore sulla SP342 tra Como e Lecco: nel pomeriggio di venerdì traffico quasi fermo da Inverigo passando per Lambrugo e Nibionno fino oltre Bulciago. "Per pochi chilometri ho impiegato più di un’ora" Una strada importante che collega le province di Como e Lecco torna al centro delle segnalazioni dei lettori per traffico e tempi di percorrenza sempre più lunghi. Si tratta della SP342 Briantea, un’arteria molto utilizzata ogni giorno da chi si sposta tra la Brianza comasca e il Lecchese. Proprio nel pomeriggio di venerdì diversi automobilisti hanno raccontato di aver trovato lunghe code lungo la provinciale, con il traffico praticamente fermo per chilometri. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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"Il fatto che sia così fuorimoda difendere il consumo di carne, in quest’era di nuovi eco-benpensanti, mi motiva ancora di più a fare mio e diffondere un messaggio che, lo ripeto, non viene quasi mai dato". #Auguri a @AndreaBertaglio, nato nel 1979. @Edizioni x.com