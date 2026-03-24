Via Veneto parte il conto alla rovescia per il restyling Al lavoro anche per piazza di Spagna

Sta per partire l'attesa riqualificazione della strada celebrata da Fellini. A seguire anche interventi per migliorare la fruzione di piazza di Spagna La strada della “Dolce vita” sta per conoscere una seconda giovinezza. Dal 2023 il Campidoglio sta lavorando a un progetto che, attraverso uno stanziamento di quasi 5 milioni di euro, punta a migliorare il decoro della strada. Il cantiere, ormai, è pronto a decollare. “I lavori di rifacimento di via Veneto partono a metà aprile e durano fino al prossimo ottobre” ha annunciato il presidente della commissione turismo Mariano Angelucci, nel corso di un incontro convocato insieme alla commissione mobilità. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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