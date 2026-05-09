Edoardo Veselinov Spasov e Giovanni Paolo Ciorba trionfano al premio Alessandro Vismara | FOTO

Edoardo Veselinov Spasov e Giovanni Paolo Ciorba hanno vinto il premio Alessandro Vismara 2026, un concorso dedicato alla memoria di un noto docente e giornalista di Viterbo. La competizione coinvolge da circa 40 anni gli studenti del liceo delle scienze umane e musicale Santa Rosa. La cerimonia di premiazione si è svolta recentemente, con le foto che documentano il momento.

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