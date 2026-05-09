Ecobonus maxi truffa ad Avellino | 53 indagati per crediti fittizi

A Avellino, sono state avviate indagini su un vasto caso di truffa legata all’ecobonus, che coinvolge 53 persone. Gli investigatori hanno scoperto che alcuni soggetti avevano creato crediti d’imposta fittizi attraverso l’utilizzo di documenti relativi a immobili inesistenti. Inoltre, sono stati individuati casi in cui sono stati usati i nomi di persone decedute per giustificare crediti non reali. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’operazione.

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? Punti chiave Come hanno fatto a inventare palazzi inesistenti per ottenere i bonus?. Chi sono i defunti usati per generare crediti d'imposta fittizi?. Come ha fatto una ditta di mangimi a inviare 11.000 comunicazioni?. Quanto denaro è stato già spostato su conti correnti all'estero?.? In Breve Crediti fittizi per 1,66 miliardi su spese dichiarate per 2,77 miliardi di euro.. Una ditta di mangimi inviò 11.000 comunicazioni all'Agenzia delle Entrate in una notte.. Sequestro di 13,7 milioni di euro per auto riciclaggio su conti in Italia ed estero.. Prossima udienza fissata dal Gup Giulio Argenio per il 18 maggio ad Avellino.. L’udienza preliminare per la mega truffa sugli Ecobonus ad Avellino ha avuto inizio stamane, con l’Agenzia delle Entrate ammessa come parte civile nel procedimento che coinvolge 53 indagati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ecobonus, maxi truffa ad Avellino: 53 indagati per crediti fittizi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Ecobonus ad Avellino, altro passo nel processo sui crediti edilizi fraudolentiSi è svolta oggi, 8 maggio 2026, una nuova udienza davanti al Tribunale di Avellino nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta commercializzazione di... Maxi sequestro al cantiere navale: debiti tributari compensati con crediti d’imposta fittiziSequestro da 1,8 milioni di euro nei confronti di una società di Gragnano operante nella cantieristica navale.