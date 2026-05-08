Ecobonus ad Avellino altro passo nel processo sui crediti edilizi fraudolenti

Oggi, 8 maggio 2026, si è tenuta un’udienza davanti al Tribunale di Avellino nell’ambito di un’inchiesta sui crediti edilizi legati agli Ecobonus. La procedura riguarda l’indagine su una presunta rete di commercializzazione di crediti falsificati, con 106 persone coinvolte tra imputati e indagati. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di controlli e verifiche sulle pratiche di incentivazione edilizia.

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