In un periodo segnato da tensioni tra Stati Uniti e Israele in Iran, alcune aziende hanno riportato guadagni significativi. Mentre molte famiglie affrontano aumenti nei prezzi e difficoltà economiche, queste imprese hanno visto crescere i loro ricavi in modo consistente. I dati indicano che determinati settori industriali stanno beneficiando finanziariamente dalla situazione di conflitto nella regione.

Mentre le famiglie di tutto il mondo fanno i conti con i costi della guerra tra Stati Uniti e Israele in Iran, alcune aziende hanno invece registrato profitti da capogiro. Ecco alcuni dei settori e delle aziende che stanno guadagnando miliardi mentre il conflitto in Medio Oriente continua. Petrolio, Banche, Difesa, Energie rinnovabili sono tra i settori che stanno esplodendo con la guerra in Iran: ecco le aziende che stanno guadagnando miliardi. Il maggiore impatto economico della guerra finora è stato un’impennata dei prezzi dell’energia. Circa un quinto del petrolio e del gas mondiali transita attraverso lo Stretto di Hormuz, ma tali spedizioni si sono di fatto interrotte alla fine di febbraio.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ecco quali sono le aziende che stanno guadagnando miliardi con la guerra in Iran

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