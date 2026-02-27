ai quali sono le 8 aziende pronte a spendere oltre 900 miliardi di dollari

Nel 2026, otto aziende prevedono di investire oltre 900 miliardi di dollari nell’intelligenza artificiale, segnando un cambiamento significativo nel modo in cui questa tecnologia viene considerata. Fino ad ora, l’AI era vista come una funzione di supporto, ma da quell’anno diventerà una voce di bilancio di pari importanza a un piano industriale. Le aziende coinvolte sono pronte a destinare risorse ingenti per sviluppare e integrare questa tecnologia.

Nel 2026 l’AI smette di essere una “funzione” e diventa una voce di bilancio che pesa quanto un piano industriale. Il mercato lo sta capendo in modo brutale: i campioni non sono soltanto quelli con i modelli migliori, ma quelli che possono sostenere cicli di investimento lunghi, ad alta intensità di capitale, e con ritorni ancora intermittenti. Non a caso, secondo stime di mercato, la spesa in capex dei grandi hyperscaler nel 2026 supera i $600 miliardi e una quota ampia è direttamente legata all’infrastruttura AI (server, GPU, data center, rete). La classifica 2026: le 8 aziende che stanno... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

