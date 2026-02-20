Tutti i principali cantieri presenti sulle strade di Bologna

A Bologna, numerosi cantieri stradali sono in corso a causa di lavori di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture. Alcuni interventi si stanno concludendo, permettendo di riaprire alcune corsie, mentre altri verranno avviati a partire dalla prossima settimana. Le strade coinvolte comprendono vie centrali e arterie di collegamento, influenzando il traffico quotidiano. La città si prepara a gestire i disagi temporanei legati ai lavori in corso e a quelli futuri.

Alcuni sono in via di chiusura, altri aprono. Ecco la lista dettagliata Alcuni dei cantieri stradali presenti sulle strade di Bologna si avviano alla fine, mentre altri saranno attivati dalla prossima settimana. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Bologna, dove è anche consultabile una mappa interattiva. via Luigi Valeriani dal giorno 23 febbraio, sarà chiusa all'altezza dell'incrocio con via XXI Aprile 1945 solo nella fascia oraria 9.30 - 16.30, per lavori di realizzazione nuova infrastruttura telecomunicazioni Fibercop spa, con ingresso e uscita dei veicoli autorizzati dal lato di via Zucchi in senso unico alternato.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Tutti i cantieri sulle strade. “Bientinese e variante Lari, presto la fine dei lavori” Leggi anche: Tutti i lavori in corso sulle strade di Bologna Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cantieri in città dal 13 al 19 febbraio: viabilità alternativa e lavori in corso; Notiziario viabilità Mugello – Tutti i cantieri aperti; Lavori stradali, ecco i principali cantieri della settimana; Metro C, il 25/2 al via i cantieri della tratta T2: ecco tutte le chiusure e le modifiche alla viabilità a... @astralmobilita Le principali notizie sulla mobilità di oggi #20febbraio Qui tutti i dettagli tinyurl.com/yuhxfnx7 x.com Ricordiamo a tutti i membri i nostri canali principali: Sito internet: https://sharing-projects.community/ Gruppo Telegram: https://t.me/ecovillaggi_affitti_coworking_co - facebook.com facebook