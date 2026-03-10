Cantieri Bologna-Portomaggiore ecco le strade che riapriranno tra maggio e settembre

Tra maggio e settembre alcune strade di Bologna e Portomaggiore verranno riaperte dopo i lavori di interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore. L’intervento, che riguarda principalmente il tracciato ex Veneta, è in corso da mesi e si concentra sulle vie interessate dal cantiere. La riapertura riguarda specifiche arterie cittadine e strade di collegamento tra i due comuni, con l’obiettivo di ridurre i disagi per residenti e automobilisti.

Bologna, 10 marzo 2026 – Prosegue l’intervento di interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore (ex Veneta). Un’opera di riqualificazione oggi in fase avanzata: la conclusione della quasi totalità delle opere superficiali entro l’anno, con riaperture progressive al traffico delle principali arterie coinvolte già a partire dai prossimi mesi. Bus contro la colonna tra via Farini e piazza Cavour: “Pronto alla diffida per il Comune” Il fronte ferroviario. La prima tratta della galleria – da via Zanolini alla fermata di via Rimesse – risulta completata nella parte strutturale. La seconda tratta, da via Rimesse a via Larga, ha raggiunto un avanzamento pari a circa l’80%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantieri Bologna-Portomaggiore, ecco le strade che riapriranno tra maggio e settembre Articoli correlati Leggi anche: Lavori a Bologna, non solo i cantieri del tram: ecco i prossimi interventi e le strade chiuse Premio Gentleman 2026: 31^ edizione a Milano tra maggio e settembreLa 31ª edizione del Premio Gentleman Fair Play si prepara a tornare protagonista a Milano con un format rinnovato e una data ancora “elastica”. Una selezione di notizie su Cantieri Bologna Portomaggiore ecco le... Argomenti discussi: Lavori in corso a Bologna: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 2 marzo. Interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore (Fe), nella città capoluogo le opere di superficie verso la fase conclusivaProsegue secondo il cronoprogramma l’intervento di interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore (ex Veneta), un’opera strategica per la riqualificazione della viabilità nell’area est del ... sassuolo2000.it Cantiere tram piazza dell’Unità a Bologna: al vaglio posizione di 2 operaiLunga ispezione dei Carabinieri con funzionari dell’Ispettorato del lavoro. Gli accertamenti hanno riguardato una cinquantina di lavoratori di ditte che operano in regime di subappalto ... ilrestodelcarlino.it