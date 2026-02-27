Il DNA degli orsi marsicani si è modificato | ecco perché sono meno aggressivi con gli esseri umani rispetto ad altre specie simili

Uno studio condotto dal Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie dell’Università di Ferrara ha analizzato il DNA degli orsi marsicani e ha scoperto che si sono verificati cambiamenti genetici. Questi mutamenti sono stati associati a una riduzione dell'aggressività nei confronti degli esseri umani. La ricerca evidenzia come le modifiche genetiche abbiano influenzato il comportamento degli animali nel tempo.

Orsi sempre più piccoli e meno aggressivi: ecco quanto dimostrato da tre ricercatori di Unife
Gli orsi che vivono più a stretto contatto con i villaggi umani sono diventati più piccoli e meno aggressivi, e questo cambiamento è scritto nel loro...

Aumento degli orsi abbattibili, gli ambientalisti: "Un cavallo di Troia: ecco perché"
Il duro intervento di Enpa del Trentino, Io non ho paura del lupo, Legambiente, Lipu e Wwf.

ll Dna degli orsi polari si adatta al climate change. Nelle aree più calde della Groenlandia individuati segnali di cambiamento genetico
Uno studio condotto dalla University of East Anglia su popolazioni di orsi polari del nord-est e del sud-est della Groenlandia mostra che, nelle aree più calde e con meno ghiaccio, aumenta l'attività ...

Orsi polari, il Dna si adatta al cambiamento climatico. I ricercatori avvertono: «Strategia di adattamento, ma non basta per preservare la specie»
Il destino degli orsi polari, minacciati dal cambiamento climatico, potrebbe passare dal loro stesso Dna. Una ricerca dell'Università di East Anglia, pubblicata su Mobile Dna, ha scoperto che alcune ...