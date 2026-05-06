Castiglioncello Festival anche Andrea Scanzi sul palco di Castello Pasquini | il cartellone completo
Al Castello Pasquini di Castiglioncello si prepara un ricco cartellone di eventi con protagonisti artisti di diversi generi. Tra i nomi annunciati ci sono Arisa, Fiorella Mannoia, Angelina Mango, Madame e Antonello Venditti. La programmazione comprende anche appuntamenti con Claudio Baglioni, Federico Buffa e Giorgio Panariello. Tra gli ospiti previsti anche Andrea Scanzi, che salirà sul palco per un evento speciale.
Da Arisa a Fiorella Mannoia, da Angelina Mango a Madame e Antonello Venditti, passando per Claudio Baglioni, Federico Buffa e Giorgio Panariello. Un palco stracolmo di big quello del Castiglioncello Festival 2026. In queste ore l'annuncio dell'ultimo spettacolo, con protagonista Andrea Scanzi.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Notizie correlate
Castiglioncello | A Castello Pasquini arriva Angelina Mango, la vincitrice di Sanremo 2024 in concerto il 2 agostoLa cantante di Maratea è tornata ai live dopo un periodo di stop, biglietti in vendita sul circuito TicketOne.
Scoppia il caso Corona: “Falsissimo” sul palco a Castiglioncello, ma è bagarre in ComuneRosignano Marittimo, 21 aprile 2026 – Scoppia il caso Fabrizio Corona a Castiglioncello.