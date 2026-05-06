Castiglioncello Festival anche Andrea Scanzi sul palco di Castello Pasquini | il cartellone completo

Al Castello Pasquini di Castiglioncello si prepara un ricco cartellone di eventi con protagonisti artisti di diversi generi. Tra i nomi annunciati ci sono Arisa, Fiorella Mannoia, Angelina Mango, Madame e Antonello Venditti. La programmazione comprende anche appuntamenti con Claudio Baglioni, Federico Buffa e Giorgio Panariello. Tra gli ospiti previsti anche Andrea Scanzi, che salirà sul palco per un evento speciale.