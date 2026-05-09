Nathalie Caldonazzo ha avuto diversi importanti rapporti nella sua vita, tra cui un legame con l’attore napoletano, scomparso nel 1994 a causa di un attacco cardiaco, dopo quasi due anni insieme. Ha anche avuto una figlia con Riccardo, il padre della bambina. Inoltre, le nozze che aveva programmato con Giampaolo Celli non sono state celebrate, rimanendo quindi non confermate.

Il grande amore tra Nathalie Caldonazzo e Massimo Troisi è durato quasi due anni, terminato nel 1994 con la morte prematura, a soli 41 anni, dell’attore napoletano colpito da un attacco cardiaco. Si erano conosciuti in un ristorante a Roma: “Troisi mangiava e mi fissava, uscendo io l’ho salutato perchè mi aveva guardato tutto il tempo e lui è rimasto stupito. È riuscito a trovare il mio numero di telefono” ha raccontato l’attrice ospite di Vieni da Me che allora aveva solo 24 anni. Il lutto è stato molto doloroso per l’attrice. Dopo la fine della storia d’amore con Massimo Troisi, Nathalie Caldonazzo si è legata ad altri uomini, tra i quali Riccardo Sangiuliano.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ecco chi sono gli ex importanti di Nathalie Caldonazzo, da Massimo Troisi, Riccardo (padre della figlia) alle nozze saltate con Giampaolo Celli

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