Enrica Bonaccorti ha avuto diverse relazioni nel corso degli anni. Tra gli ex più noti ci sono Daniele Pettinari, regista e padre della figlia Verdiana, Renato Zero e Giacomo Paladino. Pettinari è stato il primo marito dell’attrice, mentre con gli altri ha avuto rapporti sentimentali successivi. La sua vita sentimentale include quindi diversi nomi noti nel panorama dello spettacolo e della cultura italiana.

Il primo ex marito di Enrica Bonaccorti è stato Daniele Pettinari, regista e padre della sua unica figlia Verdiana. I due hanno rotto in malo modo con la conduttrice che in seguito ha rivelato che lui abbandonò lei e la figlia quando aveva solo 11 mesi e non si è mai presentato ne fatto sentire. “Ho divorziato dopo due anni, lui è uscito e non è più tornato. Mia figlia aveva 11 mesi, di punto in bianco niente. Non era sbagliato lui, eravamo noi sbagliati insieme, io avevo 23 anni e lui 32, era un sognatore, scriveva ma non era pratico. Tanta fantasia. tante bugie”, disse senza mai nominarlo veramente. Dopo il divorzio non hanno mantenuto un buon rapporto e di quel giorno – quello del matrimonio – non ha mai avuto un bel ricordo: “Non ho conservato foto e ho anche buttato l’abito da sposa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono stati gli amori e gli ex di Enrica Bonaccorti, da Daniele Pettinari (padre della figlia Verdiana), a Renato Zero e Giacomo Paladino

