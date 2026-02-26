Ecco chi sono tutti gli ex e amori importanti di Irina Shayk da Ronaldo a Bradley Cooper padre di sua figlia Lea
Irina Shayk ha avuto diverse relazioni nel corso degli anni, alcune delle quali hanno attirato l’attenzione del pubblico. Tra gli uomini più noti ci sono stati calciatori, attori e musicisti, con cui ha condiviso momenti significativi. La sua vita sentimentale ha spesso fatto notizia, passando da storie di breve durata a relazioni più durature, lasciando un’impronta nella sua storia personale.
Tra il 2007 e il 2009, quando era solo una giovanissima aspirante modella, Irina Shayk ha avuto una relazione con il batterista dei Linkin Park, Rob Bourdon. La storia è stata vissuta con grande discrezione da entrambi, fino all’addio. Irina è la prima modella russa in assoluto ad apparire sulla copertina della prestigiosa rivista statunitense Sports Illustrated Swimsuit Issue nel 2011. È apparsa anche sulle copertine di riviste internazionali come Annabelle e Paris Capital. Nel 2016 ha preso parte allo show di Victoria’s Secret. Scopriamo insieme chi sono stati gli ex importanti di Irina Shayk. Oggi Cristiano Ronaldo appare affiatato e innamorato di Georgina Rodriguez, ma prima di incontrare l’influencer argentina, il calciatore portoghese è stato legato alla modella russa per ben 5 anni, dal 2010 al 2015. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Irina Shayk, tutti i suoi amori da Ronaldo a Bradley CooperModella dal fascino indiscusso e dalle misure perfette, Irina Shayk compie 40 anni il 6 gennaio.
Irina Shayk e Bradley Cooper, che fanno di tutto per crescere la figlia Lea «in una famiglia amorevole»Irina Shayk e Bradley Cooper si sono detti addio, dopo quattro anni d'amore, nel giugno 2019.
Temi più discussi: Sanremo 2026, tutti i manager e i promoter di Big e ospiti: ecco chi vince; Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm e la nuova Mediobanca trasformano le prime linee. Ecco chi sono i banker emergenti; L'ultima profezia di Warren Buffett: rally, mercati e pensiero critico, ecco chi rischia di più; Gli stylist al Festival di Sanremo 2026: chi veste chi e tutti i look dei cantanti in gara.
Sanremo 2026, tutti i cantanti e i testi delle canzoni in garaLa lista completa dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026: ecco chi sono e quali canzoni (con testi completi) porteranno sul palco dell'Ariston. money.it
Chi sono i finalisti di The Voice Kids 2026?/ Emma, Annagiulia, Miriam e Ginevra i ‘preferiti’ dei coachChi sono i finalisti di The Voice Kids 2026? Quattro concorrenti sono già in finale, ecco chi si sfiderà questa sera: tutti i nomi È tempo di semifinale per The Voice Kids 2026, che porterà i coach ... ilsussidiario.net
Nella conferenza stampa di Sanremo 2026, Irina Shayk sceglie la via del silenzio sul conflitto russo-ucraino, limitandosi a un generico messaggio di pace dopo essere stata incalzata dai giornalisti. Le polemiche nate dalla sua posizione sollevano un quesito d facebook
Sanremo 2026, Carlo Conti ironizza: “Gli ascolti sono diminuiti e la colpa è del direttore artistico, lo share è aumentato e il merito non è del direttore artistico”. Irina Shayk: “La guerra in Ucraina No a commenti politici” di @IlContiAndrea @FQMagazineit x.com