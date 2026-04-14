Il Presidente federale Luigi Mazzone ha incontrato a Roma i CT del settore olimpico della scherma azzurra

A Roma, il presidente federale ha incontrato i commissari tecnici del settore olimpico della scherma. L’appuntamento ha visto confronti su questioni organizzative e programmi per le prossime competizioni. Nessuna comunicazione ufficiale ha specificato i temi trattati o eventuali decisioni prese durante l’incontro. L’evento si è svolto in un clima ufficiale, con la partecipazione dei responsabili tecnici delle diverse discipline.

A Roma si è tenuto un incontro tra il presidente federale Luigi Mazzone e i commissari tecnici del settore olimpico della scherma italiana, convocati negli ufficiali della FIS in Viale Tiziano per fare il punto della situazione dopo il Mondiale Giovani e Cadetti di Rio de Janeiro 2026 e in vista dei prossimi appuntamenti della stagione dedicati agli Assoluti. Al tavolo erano presenti i responsabili tecnici delle tre armi: Simone Vanni per il fioretto, Dario Chiadò e Diego Confalonieri per la spada, Andrea Aquili e Andrea Terenzio per la sciabola. La riunione ha avuto un taglio operativo e ha permesso di tracciare un primo bilancio del nuovo assetto delle Nazionali, con un’attenzione particolarmente al movimento giovanile.🔗 Leggi su Sportface.it

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è alle porte, e l’Italia della scherma giovanile è pronta a vivere il suo appuntamento più importante. Il Presidente federale Luigi Mazzone carica così la spedizione azzurra in partenza per i - facebook.com facebook