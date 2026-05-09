Eboli giro di vite tra centro e litoranea | scattano sanzioni e sequestri
A Eboli sono stati intensificati i controlli tra il centro cittadino e la zona litoranea, con numerose sanzioni e sequestri effettuati dalle forze dell’ordine. Le autorità hanno attuato il piano “Strade Sicure”, un’operazione coordinata volta a verificare il rispetto delle norme e a contrastare situazioni di illegalità e degrado urbano sul territorio. L’intervento si inserisce in una strategia di monitoraggio più ampia per garantire la sicurezza pubblica.
Raffica di controlli, sanzioni e sequestri tra il centro cittadino e la litoranea di Eboli. Le forze dell’ordine alzano il livello dell’attenzione sul territorio ebolitano con il piano “Strade Sicure”, un’operazione coordinata che punta a contrastare fenomeni di illegalità, degrado urbano e.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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