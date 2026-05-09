Eboli giro di vite tra centro e litoranea | scattano sanzioni e sequestri

Da salernotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Eboli sono stati intensificati i controlli tra il centro cittadino e la zona litoranea, con numerose sanzioni e sequestri effettuati dalle forze dell’ordine. Le autorità hanno attuato il piano “Strade Sicure”, un’operazione coordinata volta a verificare il rispetto delle norme e a contrastare situazioni di illegalità e degrado urbano sul territorio. L’intervento si inserisce in una strategia di monitoraggio più ampia per garantire la sicurezza pubblica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Raffica di controlli, sanzioni e sequestri tra il centro cittadino e la litoranea di Eboli. Le forze dell’ordine alzano il livello dell’attenzione sul territorio ebolitano con il piano “Strade Sicure”, un’operazione coordinata che punta a contrastare fenomeni di illegalità, degrado urbano e.🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Eboli, smantellato accampamento abusivo sulla Litoranea: scattano le sanzioniQuesta mattina a Eboli, lungo la Litoranea della Medaglia d’Oro (zona Spartifuoco 3), la Guardia Agroforestale Italiana e la Polizia Municipale hanno...

Giro di vite sull'abbandono dei rifiuti, scattano trenta sanzioniSette invece sono le persone denunciate dalla polizia locale per occupazione abusiva di immobili pubblici, appropriazione indebita e lesioni...

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.