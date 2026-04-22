Eboli smantellato accampamento abusivo sulla Litoranea | scattano le sanzioni

Da salernotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Eboli, lungo la Litoranea della Medaglia d’Oro nella zona Spartifuoco 3, agenti della Guardia Agroforestale Italiana e della Polizia Municipale hanno individuato e distrutto un accampamento abusivo. L’intervento è stato mirato a ridurre il degrado ambientale nell’area. Sono state contestate sanzioni ai responsabili dell’occupazione non autorizzata. L’operazione si inserisce in un’azione più ampia di controllo del territorio.

Questa mattina a Eboli, lungo la Litoranea della Medaglia d’Oro (zona Spartifuoco 3), la Guardia Agroforestale Italiana e la Polizia Municipale hanno individuato e smantellato un accampamento abusivo per arginare il degrado ambientale dell'area. L'operazione, eseguita su impulso dell’Ente Riserve.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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