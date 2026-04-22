Eboli smantellato accampamento abusivo sulla Litoranea | scattano le sanzioni

Questa mattina a Eboli, lungo la Litoranea della Medaglia d’Oro nella zona Spartifuoco 3, agenti della Guardia Agroforestale Italiana e della Polizia Municipale hanno individuato e distrutto un accampamento abusivo. L’intervento è stato mirato a ridurre il degrado ambientale nell’area. Sono state contestate sanzioni ai responsabili dell’occupazione non autorizzata. L’operazione si inserisce in un’azione più ampia di controllo del territorio.

Questa mattina a Eboli, lungo la Litoranea della Medaglia d’Oro (zona Spartifuoco 3), la Guardia Agroforestale Italiana e la Polizia Municipale hanno individuato e smantellato un accampamento abusivo per arginare il degrado ambientale dell'area. L'operazione, eseguita su impulso dell’Ente Riserve.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ponente, controlli a tappeto: smantellato un accampamento abusivo Hotel abusivo in centro: camere in più, pareti spostate, ingressi secondari. Scattano le sanzioniFirenze, 21 marzo 2026 – Un albergo in centro che si era allargato in modo abusivo, con modifiche interne irregolari e più camere di quante... Aggiornamenti e dibattiti Controlli sulla litoranea ad Eboli, smantellato un accampamento abusivo nascosto nella vegetazioneSu impulso dell’Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro – Monti Eremita Marzano, questa mattinata la Guardia Agroforestale Italiana ODV ETS è intervenuta sul territorio di Eboli, lungo la litoranea in ... ondanews.it Eboli, operazione Spartifuoco: smantellato accampamento abusivo sulla LitoraneaUn nuovo intervento a tutela del territorio ha interessato questa mattina la Litoranea della Medaglia d’Oro, in località Spartifuoco 3, nel Comune di Eboli. L’operazione, scaturita dall’input ... infocilento.it